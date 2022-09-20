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США обвинили в превращении украинцев в подопытных кроликов

Микробиолог Никулин заявил, что США проверяли на украинцах военно-биологические разработки

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин обвинил США в превращении украинцев в «подопытных кроликов». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не только не стремился улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но также испытывал на жителях страны экзотические возбудители опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.

«На самой же Украине говорилось, что ее "успехи" таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев», — подчеркнул он. Эксперт назвал такие цифры катастрофическими для Европы.

«Одним из первых решений "майданной" власти на Украине был ликвидирован санэпиднадзор. А его функции фактически взял на себя Пентагон. Но мы видим, как американские военные "заботятся" об украинцах, раз они проводили опыты на военнослужащих, на пациентах психиатрических больниц, на детях», — отметил он. По его словам, американская сторона делала на Украине то, что запрещено.

Никулин подчеркнул, что у украинских военнопленных находили антитела к возбудителям опасных болезней, которые никогда не были характерны для страны. «Это и конго-крымская лихорадка, и лихорадка Западного Нила, и прочие экзотические болезни — например, лихорадка Зика», — сказал он.

По словам Никулина, Соединенные Штаты проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале.

Ранее Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты разработали дрон с контейнером для распространения зараженных насекомых. Согласно его документации, данный беспилотный летательный аппарат может уничтожать или выводить из строя вражеских бойцов без риска для солдат США.

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Марина Совина
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