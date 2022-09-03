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Минобороны заявило о способном распространять зараженных насекомых дроне США

Минобороны РФ сообщило, что США разработали дрон для распространения зараженных насекомых

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты разработали дрон с контейнером для распространения зараженных насекомых. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны, существует документ № 8 967 029, выданный американским Агентством по патентам и товарным знакам. В описании к нему говорится, что данный беспилотный летательный аппарат может уничтожать или выводить из строя вражеских бойцов без риска для солдат США.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства», — подчеркнул Кириллов.

Также он заявил, что Киев запросил у производителей турецких «Байрактаров» возможность оснастить беспилотники устройствами для распыления химических веществ емкостью более 20 литров. Заинтересованность Украины в поставках подобных дронов вызывает обеспокоенность Москвы.

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Варвара Кошечкина
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