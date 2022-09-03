Украина запросила «Байрактары» с устройством для распыления химических веществ

Киев запросил оснастить «Байрактары» устройствами для распыления химических веществ

Киев запросил у производителей турецких «Байрактаров» возможность оснастить беспилотники устройствами для распыления химических веществ емкостью более 20 литров. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, в распоряжении России оказались доказательства этого запроса от 15 декабря 2021 года. Кириллов отметил, что заинтересованность Украины в поставках подобных дронов, оснащенных средствами для доставки и применения биологического оружия, вызывает обеспокоенность Москвы.

Кириллов также добавил, что в феврале из Одессы в США были вывезены свыше тысячи емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры. Сообщается, что штаммы возбудителей инфекций передавались американцам без контроля со стороны международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В июле в российском оборонном ведомстве сообщили, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия ФРГ и США. Отмечалось, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.

