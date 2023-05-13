Названа причина возможного провала контрнаступления ВСУ

Asia Times: отсутствие неожиданности грозит ВСУ провалом контрнаступления

Единственным способом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) одержать победу при нападении на более сильного противника является эффект неожиданности. С таким мнением выступили журналисты Asia Times.

Авторы статьи назвали причину возможного провала контрнаступления ВСУ и предрекли его из-за предсказуемости действий. В качестве примера они привели бельгийскую операцию вермахта «Гельб» во время Второй мировой войны. Тогда причиной победы немцев над превосходящими силами противника стал эффект неожиданности и неожиданные действия во времени. Однако на данный момент для Киева не существует аналогичного сценария, поэтому контрнаступление станет бессмысленным.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — отмечается в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что контрнаступление ВСУ откладывается, поскольку Киеву требуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.

