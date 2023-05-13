В США заметили исправленный антироссийский стикер с призывом остановить Украину

Джереми Лоффредо показал фото исправленного антироссийского стикера в Нью-Йорке

Американский обозреватель Джереми Лоффредо показал снимок висящего на столбе в Нью-Йорке антироссийского стикера, который исправили местные жители. Фотографию он выложил в своем Twitter.

На переделанном стикере был призыв «остановить Украину» и поддержать президента России. Подписчики американского обозревателя положительно отреагировали на пост в сети.

Первоначально стикер содержал антироссийские высказывания. При этом после того, как жители Нью-Йорка поменяли слова местами, призыв обрел прямо противоположный смысл.