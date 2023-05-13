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17:11, 13 мая 2023Интернет и СМИ

В США заметили исправленный антироссийский стикер с призывом остановить Украину

Джереми Лоффредо показал фото исправленного антироссийского стикера в Нью-Йорке

Фото: @loffredojeremy

Американский обозреватель Джереми Лоффредо показал снимок висящего на столбе в Нью-Йорке антироссийского стикера, который исправили местные жители. Фотографию он выложил в своем Twitter.

На переделанном стикере был призыв «остановить Украину» и поддержать президента России. Подписчики американского обозревателя положительно отреагировали на пост в сети.

Первоначально стикер содержал антироссийские высказывания. При этом после того, как жители Нью-Йорка поменяли слова местами, призыв обрел прямо противоположный смысл.

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Варвара Кошечкина
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