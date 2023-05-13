В США предложили способ понять мотивы России на Украине

Американский экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России

Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, каким способом возможно понять позицию России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute, запись беседы опубликована на YouTube.

Сакс предложил способ узнать мотивы России на Украине и призвал сравнить Украину с Мексикой для понимания Москвы.

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и [премьер Канады Джастин] Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — отметил он.

Главной причиной кризиса эксперт назвал уверенность НАТО в своей способности безнаказанно двигаться к чужим границам. США обещали не расширять альянс, однако обратные планы возникли уже в 1992 году. Тогда же обсуждалось вступление Украины в блок, что можно узнать из архивных документов. Сакс заключил, что кризис на Украине возможно урегулировать только с помощью переговоров и при отказе НАТО от расширения.

Ранее во Франции призвали отказаться от поставок оружия ВСУ и способствовать миру на Украине. С таким заявлением выступила заместитель председателя французской партии «Реконкиста» и бывший депутат Национального собрания Марион Марешаль.