Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 13 мая 2023Мир

В США предложили способ понять мотивы России на Украине

Американский экономист Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, каким способом возможно понять позицию России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute, запись беседы опубликована на YouTube.

Сакс предложил способ узнать мотивы России на Украине и призвал сравнить Украину с Мексикой для понимания Москвы.

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и [премьер Канады Джастин] Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — отметил он.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022

Главной причиной кризиса эксперт назвал уверенность НАТО в своей способности безнаказанно двигаться к чужим границам. США обещали не расширять альянс, однако обратные планы возникли уже в 1992 году. Тогда же обсуждалось вступление Украины в блок, что можно узнать из архивных документов. Сакс заключил, что кризис на Украине возможно урегулировать только с помощью переговоров и при отказе НАТО от расширения.

Ранее во Франции призвали отказаться от поставок оружия ВСУ и способствовать миру на Украине. С таким заявлением выступила заместитель председателя французской партии «Реконкиста» и бывший депутат Национального собрания Марион Марешаль.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Командир «Ахмата» прокомментировал обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ
Дачникам рассказали о возможности срывать яблоки с «соседских» деревьев
Иностранный футболист ЦСКА рассказал об удививших его в России вещах
В США предложили способ понять мотивы России на Украине
В ДНР заявили о четырех обстрелах Донецка со стороны ВСУ
В России прокомментировали «перехват» Украиной ракеты «Кинжал»
Страны G7 обещали поддерживать Украину «так долго, как потребуется»
В США утекли в сеть данные более чем 230 тысяч госслужащих
В Минфине США высказались о сроках наступления дефолта
Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.