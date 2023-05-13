В прифронтовых районах Запорожья рассказали о работе всей инфраструктуры

Рогов заявил, что в прифронтовых районах Запорожья продолжает работать вся инфраструктура

Вся инфраструктура, в том числе банковская система и магазины, в прифронтовых районах Запорожской области продолжают работать, об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что после решения о перемещении людей из этих районов инфраструктура продолжает работать. «И банковская система, и магазины, и прочее, то есть люди не ущемлены ни в каких правах», — добавил он.

Ранее стало известно, что около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы. Отъезд мирных жителей на юг региона является добровольным. Рогов уточнил, что люди обеспечиваются всем необходимым, с этим нет проблем.