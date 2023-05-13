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04:00, 13 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов

Рогов заявил, что около 14 тыс. жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы, такое число назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что отъезд мирных жителей на юг региона является добровольным, а также сообщил, что люди обеспечиваются всем необходимым, с этим нет проблем.

«Все населенные пункты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, на относительно небольшом удалении от передовой, везде так или иначе фиксируются прилеты снарядов», — заключил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.

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Марина Совина
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