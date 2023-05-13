В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов

Рогов заявил, что около 14 тыс. жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы

Около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы, такое число назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что отъезд мирных жителей на юг региона является добровольным, а также сообщил, что люди обеспечиваются всем необходимым, с этим нет проблем.

«Все населенные пункты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, на относительно небольшом удалении от передовой, везде так или иначе фиксируются прилеты снарядов», — заключил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.

