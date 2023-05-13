В Румынии предложили ввести санкции против молдавской оппозиции

В Румынии предложили наложить санкции на дестабилизирующих ситуацию в Гагаузии политиков

В Румынии предложили ввести санкции Евросоюза против политиков, дестабилизирующих ситуацию в соседней Молдавии, в частности в Гагаузии. С такой инициативой, как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», выступил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

«Нужно как можно скорее создать список лиц, на которых нужно наложить санкции ЕС за попытки дестабилизации ситуации в Молдове», — заявил глава внешнеполитического ведомства Румынии.

Чиновник также добавил, что, на его взгляд, руководство Евросоюза не должно затягивать с применением санкционных механизмов. Этот вопрос Ауреску, находящийся в Стокгольме на форуме ЕС — АТР, назвал очень важным.

Ранее Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии провел обыски у руководства избирательного штаба Евгении Гуцул — кандидата от оппозиционной партии «Шор» на пост главы автономного территориального образования (АТО) Гагаузия. Они якобы связаны с фактом подкупа избирателей.

30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузии, в котором участвовали восемь человек. Во второй тур вышли Евгения Гуцул, набравшая 26,47 процента голосов, и кандидат от Партии социалистов Григорий Узун с 26,4 процента голосов.

