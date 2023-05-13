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14:33, 13 мая 2023Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило, что на донецком направлении ликвидировано более 285 бойцов ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки на донецком направлении ликвидировано еще более 285 бойцов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Григоровки, Красного и Часов Яра в ДНР. Как отметил Конашенков, на данном районе авиацией также совершено девять самолетовылетов, российской артиллерией выполнено 98 огневых задач.

В итоге уничтожено более 285 украинских военных и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и четыре автомобиля. Помимо этого, российские войска поразили две самоходных «Акации», установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30. В районе города Краматорск разбит склад с ракетами и артиллерийскими снарядами ВСУ.

Кроме того, российские военные освободили квартал в северо-западной части Артемовска. Утверждалось, что квартал был взят при поддержке десантных войск, которые сковывали действия противника с флангов.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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