Минобороны раскрыло потери ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило, что на донецком направлении ликвидировано более 285 бойцов ВСУ

За минувшие сутки на донецком направлении ликвидировано еще более 285 бойцов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Григоровки, Красного и Часов Яра в ДНР. Как отметил Конашенков, на данном районе авиацией также совершено девять самолетовылетов, российской артиллерией выполнено 98 огневых задач.

В итоге уничтожено более 285 украинских военных и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и четыре автомобиля. Помимо этого, российские войска поразили две самоходных «Акации», установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30. В районе города Краматорск разбит склад с ракетами и артиллерийскими снарядами ВСУ.

Кроме того, российские военные освободили квартал в северо-западной части Артемовска. Утверждалось, что квартал был взят при поддержке десантных войск, которые сковывали действия противника с флангов.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.