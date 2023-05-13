Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию

Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую РЛС по наводке разведчика батальона «Спарта»

Подразделение группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источников, оператор беспилотника определил месторасположение украинской радиолокационной станции (РЛС). Затем ее координаты были переданы расчету гаубицы Д-30. Российские военные нанесли удар осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора дрона. Судя по характерному задымлению, позиция ВСУ была поражена удачно.

Накануне, 12 мая, стало известно, что российские военнослужащие уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Они были ликвидированы ночью в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в Луганской народной республике (ЛНР).