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13:27, 12 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР

Минобороны России заявило о ликвидации двух групп украинских диверсантов в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве заявили, что украинские диверсанты были ликвидированы ночью в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Кроме того, в районе села Торское в Донецкой народной республике (ДНР) было нанесено поражение живой силе и технике противника. Боевые действия на краснолиманском направлении велись силами группировки войск «Центр».

В Минобороны добавили, что за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 75 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

11 мая в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении гаубиц Д-20 и Д-30 в зоне спецоперации — в этот день, по данным Минобороны, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих на краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Родикова
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