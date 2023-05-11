Российские войска уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 в зоне СВО

Минобороны России отчиталось об уничтожении гаубиц Д-20 и Д-30 в зоне спецоперации

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 11 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на краснолиманском направлении велись силами группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР), а также около Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

«За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — отчитались в Минобороны.

Ранее начальник главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенко заявил, что действующие в зоне СВО четыре бронепоезда Железнодорожных войск Вооруженных сил России успешно выполняют поставленные задачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.