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05:22, 11 мая 2023Россия

В Минобороны рассказали о работе бронепоездов в зоне СВО

ТАСС: четыре бронепоезда ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Действующие в зоне специальной военной операции (СВО) четыре бронепоезда Железнодорожных войск Вооруженных сил РФ успешно выполняют поставленные задачи. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Он пояснил, что спецпоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» сопровождают эшелоны с военными грузами, а также оперативно разминируют и ремонтируют поврежденные участки железнодорожных путей. Помимо этого, на бронепоезда возлагаются задачи по технической разведке, расчистке завалов и выполнению земляных работ.

Военачальник добавил, что на бронепоезда нападали диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но все атаки успешно отражались с большими потерями для противника.

Российские бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23-2 для уничтожения воздушных и наземных целей, автоматическими гранатометами АГС-17. На них также размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дроны для ведения разведки маршрутов движения.

12 апреля Минобороны России показало кадры с бронепоездом железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В составе спецпоезда находятся защищенные платформы, закрытые броней толщиной до 20 мм. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава.

В декабре прошлого года Минобороны показало работу специального поезда железнодорожных войск ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военнослужащие.

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Марина Совина
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