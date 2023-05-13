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18:36, 13 мая 2023Россия

В Госдуме призвали к разрыву дипотношений с Великобританией

Депутат Госдумы Шеремет призвал к разрыву дипотношений с Великобританией

Фото: osmera.com / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией. Как уточняет РИА Новости, предложение парламентария прозвучало в связи с поставками британских крылатых ракет Storm Shadow Украине и их использованием для атаки на Луганск.

«Британия, став участником конфликта на Украине, поставляя туда большие партии оружия, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и фактически является нашим врагом. Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношение, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет», — заявил депутат Госдумы.

Он добавил, что, по его мнению, другим логичным шагом должна стать демилитаризация границ Украины, примыкающих к Польше. Согласно задумке Шеремета, это перекроет потоки оружия, которые Запад поставляет Киеву.

Вооруженные силы Украины 13 мая нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске англо-французской ракетой Storm Shadow. В результате обстрела пострадал один человек. 12 мая при обстреле Луганска ранения получили депутат Госдумы Виктор Водолацкий и шестеро детей.

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Олег Давыдов
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