ВСУ ударили по Луганску англо-французской ракетой

ВСУ нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске ракетой Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 мая нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске англо-французской ракетой Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

В данный момент известно, что в результате обстрела пострадал один человек. Также повреждены 25 гаражей, 15 легковых машин, линия электропередачи и выбиты стекла в окнах семи многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел во время обстрела в субботу, 13 мая. С 2015 года там располагались военные.

