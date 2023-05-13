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22:05, 13 мая 2023Мир

Генерал объяснил поставки Великобританией ракет Storm Shadow Украине

Генерал Аббас: поставки Великобританией ракет Storm Shadow Украине направлены на эскалацию
СюжетМинобороны:

Фото: HO / Cpl Mark Bailey / Reuters

Поставки Великобританией ракет Storm Shadow на Украину направлены на увеличение степени вовлеченности Киева в боевые действия, объяснил сирийский бригадный генерал в отставке, эксперт Мухаммед Аббас. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, действия Лондона направлены на эскалацию конфликта. Кроме того, британские власти пытаются внушить Киеву ложное представление, что данные ракеты могут достигать дальности в 250 километров, что поможет Украине добиться положительных результатов в своем контрнаступлении, заявил Аббас.

«Этот уровень поставок оружия на Украине является попыткой освободить склады Запада от устаревшего оружия и техники для увеличения площади боевых действий и продления их срока», — добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для удара по Лугансу Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.

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Марина Совина
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