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07:14, 13 мая 2023Интернет и СМИ

В США утекли в сеть данные более чем 230 тысяч госслужащих

Reuters сообщил об утечке в сеть данных более чем 230 тысяч госслужащих США

Фото: Unsplash.com

В США утекли в сеть данные более чем 230 тысяч госслужащих, утечка произошла в министерстве транспорта страны, сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения безопасности в системе обработки льгот TRANServe, которые в том числе компенсируют работникам часть расходов на проезд.

Использовались ли данные в преступных целях, неизвестно. Также не сообщается, кто стоял за произошедшим. В ведомстве начато расследование, доступ к системе заморожен до восстановления безопасности.

При этом американский минтранс заявил, что утечка не затронула никаких систем безопасности на самом транспорте.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона. В опубликованных в сети документах, среди прочего, содержалась информация о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Марина Совина
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