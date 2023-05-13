Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 13 мая 2023Бывший СССР

На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы экс-командующего Черноморским флотом

На Украине приговорили к тюрьме и штрафу бывшего командующего Черноморским флотом Витко

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экс-командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Помимо тюрьмы, бывшего командующего ЧФ РФ приговорили к штрафу в 80 миллиардов гривен (примерно 160 миллиардов рублей).

В 2016 году Печерский районный суд Киева разрешил заочно осудить главу ЧФ ВМФ России вице-адмирала Александра Витко, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений перед Украиной. В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконных действий Генпрокуратуры Украины.

Материалы по теме:
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023

Витко возглавлял Черноморский флот России с апреля 2013-го по май 2018 года. Во время событий в Крыму весной 2014 года принимал участие в переговорах с командованием ВМС Украины. В 2020 году его обвинили в подстрекательстве украинцев к госизмене.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, не признает российского суверенитета над полуостровом и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Крушение вертолетов и истребителей в Брянской области назвали авиазасадой
Российский боец рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC
Назван самый жаркий день на следующей неделе
Крушение Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области назвали ответом на удары ВКС РФ
Приграничное российское село оказалось обесточено после обстрела ВСУ
На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы экс-командующего Черноморским флотом
Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 миллионов долларов
В России ответили на использование ВСУ ракет Storm Shadow для удара по Луганску
Женщина перепутала детское кресло с дроном и заявила на собирающего его москвича
Глава СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.