На Украине приговорили к 15 годам тюрьмы экс-командующего Черноморским флотом

На Украине приговорили к тюрьме и штрафу бывшего командующего Черноморским флотом Витко

Экс-командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Помимо тюрьмы, бывшего командующего ЧФ РФ приговорили к штрафу в 80 миллиардов гривен (примерно 160 миллиардов рублей).

В 2016 году Печерский районный суд Киева разрешил заочно осудить главу ЧФ ВМФ России вице-адмирала Александра Витко, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений перед Украиной. В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконных действий Генпрокуратуры Украины.

Витко возглавлял Черноморский флот России с апреля 2013-го по май 2018 года. Во время событий в Крыму весной 2014 года принимал участие в переговорах с командованием ВМС Украины. В 2020 году его обвинили в подстрекательстве украинцев к госизмене.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, не признает российского суверенитета над полуостровом и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.