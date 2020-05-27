Вице-адмирала Черноморского флота России обвинили в подстрекательстве украинцев

Генеральная прокуратура Украины обвинила вице-адмирала Черноморского флота Военно-морского флота России (ЧФ ВМФ) в подстрекательстве украинских военнослужащих к государственной измене в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины на своей странице в Facebook.

Уточняется, что его подозревали в пособничестве ведению «агрессивной войны против Украины». Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что вице-адмирал подстрекал украинских военных к госизмене.

По данным следствия, события происходили в марте 2014 года в Севастополе. В генпрокуратуре считают, что вице-адмирал под угрозой применения насилия российскими военнослужащими склонял украинцев к «переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта».

Уголовное дело было открыто по части 4 статьи 27 («Подстрекательство») и части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Имя вице-адмирала в ведомстве не называют.

В 2016 году Печерский районный суд Киева разрешил заочно осудить главу ЧФ ВМФ России вице-адмирала Александра Витко, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений перед Украиной.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, не признает российского суверенитета над полуостровом и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.

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