Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям России

Украинские десантно-штурмовые катера класса «Кентавр» — это «достойный ответ устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России. Об этом говорится в сюжете телерадиостудии «Бриз» Министерства обороны страны. Видеозапись опубликована в YouTube.

Отмечается, что скорость украинских катеров достигает 30 узлов. Кроме того, они вооружены ракетами С-8, говорится в сюжете. Вместить суда могут не более 36 десантников.

В ролике также сообщается, что БДК Черноморского флота России «намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс».

Десантно-штурмовые катера типа «Кентавр» — тип штурмовых катеров украинской разработки. Призваны решать задачи в ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противником или обеспечивая доставку и высадку взвода десанта.

В январе председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным. По его мнению, в России нет «надводного флота», а есть только флот атомных подводных лодок, который представляет глобальную и стратегическую угрозу в мире.

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