Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за ракетными стрельбами

Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 января.

В ходе маневров были проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. В частности, в маневрах принял участие большой противолодочный корабль СФ «Вице-адмирал Кулаков».

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Главком ВМФ России Николай Евменов отчитался главе государства об успешном проведении учений.

В конце декабря сообщалось, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).

Впервые возможности «Кинжала» были продемонстрированы в ходе послания президента Федеральному собранию в марте 2018 года. Россия также обладает гиперзвуковым комплексом «Авангард», который оснащен управляемым боевым блоком и запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Путин неоднократно заявлял, что современное оружие призвано гарантировать безопасность стране в случае угрозы извне.

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