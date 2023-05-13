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21:23, 13 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал план Ватикана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский высказался об инициативах Ватикана и заявил, что Киев не нуждается в посредниках
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативы Ватикана по урегулированию кризиса и заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир программы на гостелевидении.

Украинский политик считает, что урегулирование конфликта должно строиться только на формуле, которую выдвигает Киев. «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — высказался он.

Телеведущий поинтересовался, будет ли Зеленский говорить с российским президентом Владимиром Путиным в случае необходимости. Украинский глава ответил, что говорить с Путиным ему не о чем.

В феврале стало известно, что Папа Римский Франциск выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.

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Марина Совина
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