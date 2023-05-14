В США рассказали об исправляющей «историческую аномалию» СВО на Украине

Политолог Global Times Корыбко: начавшая СВО Россия исправила историческую аномалию

Решение Москвы о начале специальной военной операции (СВО) на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности. Об этом пишет американский политолог Эндрю Корыбко в статье для Global Times.

По его словам, после распада СССР в мире сложилась историческая аномалия — однополярность. По мнению политолога, причиной этому является уникальное стечение обстоятельств, а не то, что США являются «исключительными». «В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое "возвращение в нормальное русло истории" благодаря спецоперации на Украине», — рассказал Корыбко. По его словам, СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности».

Журналист напомнил, что к санкциями США против России присоединились только около 30 стран. По словам политолога, это говорит о том, что влияние Вашингтона на другие государства не так велико.

Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. О начале боевых действий в обращении к россиянам сообщил глава государства Владимир Путин.