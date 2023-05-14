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20:26, 14 мая 2023Мир

В Израиле заявили об ударах по двум постам группировки ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по двум постам группировки ХАМАС в секторе Газа

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израильские военные нанесли удары по двум военным постам палестинской организации ХАМАС в секторе Газа в ответ на произведенный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии, пишет ТАСС.

В армейской пресс-службе Израиля пояснили, что удары наносились в северной части сектора Газа.

До этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильским военным удалось уничтожить в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Он также выразил благодарность военным за профессионализм, а израильтянам — за выдержку.

11 мая стало известно, что армия обороны Израиля объявила об уничтожении одного из командиров «Исламского джихада» Али Гали.

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Анна Щербакова
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