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04:44, 11 мая 2023Мир

Израиль заявил об уничтожении командира радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командира «Исламского джихада» Али Гали

Фото: Mahmoud Issa / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из командиров «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) Али Гали. Заявление ведомства передает The Times of Israel.

Ликвидацию Гали на юге сектора Газа подтвердили и сами радикалы. Как отметили в израильской армии, Гали командовал ракетными силами «Исламского джихада». Там добавили, что он был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов территории Израиля.

О том, что радикалы из сектора Газа нанесли массированный удар по Израилю, выпустив более 170 ракет, одна из которых взорвалась в городе Сдерот, ранее сообщили в пресс-службе израильского МИД. Позднее министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что с начала операции «Щит и стрела» по Израилю из сектора Газа выпустили около 400 ракет.

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Марина Совина
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