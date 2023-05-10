Министр обороны Израиля заявил о выпущенных по стране 400 ракетах

Министр обороны Израиля: по стране выпустили по стране около 400 ракет из сектора Газа

Около 400 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала операции «Щит и стрела». Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галлант, передает РИА Новости.

По словам Галланта, примерно четверть из этих ракет упала на территории сектора Газа, «значительная часть» упала на открытой местности, еще часть — сбита. Несколько снарядов попали по домам.