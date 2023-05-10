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15:56, 10 мая 2023Мир

Радикалы из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю

МИД Израиля: радикалы из сектора Газа выпустили 170 ракет, одна взорвалась в городе Сдерот

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Радикалы из сектора Газа нанесли массированный удар по Израилю, выпустив более 170 ракет, одна из которых взорвалась в городе Сдерот. Об этом сообщили в пресс-службе израильского МИД.

Уточняется, что 54 ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол». «По Израилю было выпущено более 170 ракет, в результате чего миллионы израильских мирных жителей оказались в бомбоубежищах. Мы будем защищать наших граждан от всех, кто пытается причинить им вред», — говорится в заявлении ведомства.

2 мая стало известно, что несколько десятков ракет были выпущены по югу Израиля из сектора Газа. Известно, что минимум три человека получили ранения. Палестинцы нанесли удары после гибели одного из командиров палестинского сопротивления Хадера Аднана в израильской тюрьме.

При этом позже Израиль и палестинские вооруженные группы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и ООН.

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Семен Александров
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