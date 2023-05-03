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07:08, 3 мая 2023Мир

Израиль и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и палестинские вооруженные группы достигли соглашения о прекращении огня

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль и палестинские вооруженные группы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и ООН. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 2 мая, сообщалось, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. В службе скорой помощи отметили, что минимум три человека получили ранения.

Палестинцы обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления «Аль-Джихад» — Хадера Аднана, который объявил голодовку в израильской тюрьме, продлившуюся 87 дней.

В начале апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе беседы Эрдоган заявил о недопустимости усиления напряженности в секторе Газа.

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Юлия Мискевич
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