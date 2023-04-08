Эрдоган обсудил с президентом Израиля сектор Газа

Эрдоган заявил президенту Израиля о недопустимости усиления напряженности в секторе Газа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Исхаком Герцогом. В ходе беседы Эрдоган заявил о недопустимости усиления напряженности в секторе Газа, сообщила канцелярия главы Турции.

«В ходе переговоров обсуждались рейд израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что Эрдоган во время беседы с коллегой заявил о необходимости не допустить дальнейшей эскалации напряженности «в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом».

7 апреля сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по территории Ливана, их целями стали объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге страны.

До этого, в ночь на пятницу, израильская сторона нанесла удары по палестинскому сектору Газа. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля атаковали оружейные цеха радикальной организации ХАМАС и два туннеля в качестве ответа на нарушения режима безопасности за последние несколько дней. До этого с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны.

5 апреля израильская полиция атаковала десятки мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Как заявили правоохранители, этот инцидент был вынужденной мерой, поскольку внутри мечети якобы заперлись «агитаторы в масках», вооруженные палками, булыжниками и фейерверками.