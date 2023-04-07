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07:04, 7 апреля 2023Мир

Израиль нанес удары по территории Ливана после атаки на сектор Газа

Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана по объектам ХАМАС

Фото: Ahmed Abed / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана, их целями стали объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», — говорится в заявлении израильских военных.

Ранее в ночь на пятницу армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по палестинскому сектору Газа. Самолеты израильских Военно-воздушных сил Израиля атаковали оружейные цеха радикальной организации ХАМАС и два туннелям в качестве ответа на нарушения режима безопасности за последние несколько дней.

До этого с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля. Позже спецслужбы Ливана обнаружили на юге страны установки, нанесшие ракетный удар по Израилю.

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Марина Совина
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