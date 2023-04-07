Израиль нанес удары по территории Ливана после атаки на сектор Газа

Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана по объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана, их целями стали объекты инфраструктуры движения ХАМАС на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

«Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории», — говорится в заявлении израильских военных.

Ранее в ночь на пятницу армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по палестинскому сектору Газа. Самолеты израильских Военно-воздушных сил Израиля атаковали оружейные цеха радикальной организации ХАМАС и два туннелям в качестве ответа на нарушения режима безопасности за последние несколько дней.

До этого с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля. Позже спецслужбы Ливана обнаружили на юге страны установки, нанесшие ракетный удар по Израилю.

