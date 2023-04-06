Обнаружены ударившие по Израилю ракетные установки

RT Arabic: спецслужбы Ливана обнаружили ударившие по Израилю ракетные установки

Спецслужбы Ливана обнаружили установки, нанесшие ракетный удар по Израилю. Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источник в ливанских правоохранительных органах.

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — заявили ливанские силовики.

Ранее с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля.

Отмечалось, что поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.