Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 6 апреля 2023Мир

Обнаружены ударившие по Израилю ракетные установки

RT Arabic: спецслужбы Ливана обнаружили ударившие по Израилю ракетные установки

Фото: Fadi Amun / Reuters

Спецслужбы Ливана обнаружили установки, нанесшие ракетный удар по Израилю. Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источник в ливанских правоохранительных органах.

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — заявили ливанские силовики.

Ранее с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля.

Отмечалось, что поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло подробности атаки 15 диверсантов на Брянскую область
Опубликована карта боевых действий на Украине
Обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ присудили премию свободы прессы
Назван способ бесплатно побывать на далеком арктическом острове
Оксана Самойлова вышла в свет в прозрачной юбке и с откровенным декольте
Житель Подмосковья забил соседку молотком из-за денег и получил срок в 14 лет
Си Цзиньпин назвал условие для выхода из кризиса на Украине
В МИД обвинили власти Эстонии в давлении на русскоязычное меньшинство
Врачи объяснили причины внезапного исчезновения удовольствия от секса
Российский самолет начал резко падать из-за забывших включить автопилот пилотов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.