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01:13, 7 апреля 2023Мир

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по сектору Газа

Видео: @adeelahmedazad

Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по палестинскому сектору Газа, об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Первоначальный отчет: ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности далее», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по оружейным цехам радикальной организации ХАМАС и двум туннелям в качестве ответа на нарушения режима безопасности за последние несколько дней.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в секторе Газа в ночь на пятницу слышны многочисленные взрывы. В материале уточняется, что израильская авиация наносит удары по центральным и северным районам анклава, в том числе по объектам движения ХАМАС.

Ранее с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля. Позже спецслужбы Ливана обнаружили на юге страны установки, нанесшие ракетный удар по Израилю.

Марина Совина
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