ВС России установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой

Боец спецназа: ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20 под Авдеевкой

Российские военные, находящиеся на передовой под Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР), взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20. Об этом сообщил боец спецназа Южной группировки войск, пишет РИА Новости.

По его словам, с этого участка украинские позиции просматриваются на много километров. «Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС (автоматический гранатомет станковый), ПТУРов (противотанковая управляемая ракета)», — подчеркнул военный.

Боев вооруженных сил (ВС) РФ объяснил, что на данной территории мало лесополос. Из-за этого равнинная местность просматривается на расстояние до пяти километров. Это особенно важно в случае прорыва противника. «Противнику очень тяжело прорваться», — подчеркнул военный. Новокалиново находится примерно в семи километрах севернее Авдеевки.

Ранее в ДНР заявили о множестве сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.