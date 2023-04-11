В ДНР заявили о множестве сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки

Советник врио главы ДНР Кимаковский: множество солдат ВСУ сдаются в плен в районе Авдеевки

Множество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республик (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Сейчас именно в этом районе [под Авдеевкой] очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен», — сообщил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку. По его словам, российские войска успешно продвигаются на этом направлении.

В конце марта командование ВСУ допустило, что Авдеевка вскоре может стать вторым Артемовском. Уточнялось, что российские силы постоянно пытаются окружить город.