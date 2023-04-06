Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1» заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сместить фокус внимания с Артемовска (украинское название — Бахмут) на Авдеевку, где продвигаются российские войска.

«Почему Авдеевка — там наши подразделения продвигаются достаточно успешно», — пояснил чиновник, отметив, что на этом направлении действует 1-й армейский корпус.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные успешно блокируют дороги на авдеевском направлении. Он отметил, что пока рано говорить об оперативном окружении Авдеевки. Однако для украинской армии создается если не критическая ситуация, то крайне сложная.

