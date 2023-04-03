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14:49, 3 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о крайне сложной ситуации для ВСУ на авдеевском направлении

Пушилин заявил, что российские силы успешно блокируют дороги на авдеевском направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно блокируют дороги на авдеевском направлении. Его слова о крайне сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) передает РИА Новости.

«Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», — сказал он.

Как утверждает Пушилин, пока рано говорить об оперативном окружении Авдеевки. Однако для украинской армии создается если не критическая ситуация, то крайне сложная, добавил врио главы ДНР. Он подчеркнул, что российские силы продвигаются.

Ранее бывший командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий заявил, что Авдеевка находится в полукольце со стороны подразделений России. По его словам, населенный пункт окружен наполовину. Дикий сказал, что в районе Авдеевки российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.

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Кристина Есикова
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