Российские дипломаты опровергли сообщения о прерванном авиасообщении с Антальей

Генконсульство России в Анталье опровергло сообщения о прерванном авиасообщении с Антальей

Генконсульство России в Анталье опровергло сообщения о том, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили российский дипломат.

По информации ведомства, задержки в аэропорту связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту курортного города.

Отмечается, что в Генконсульство 13 мая поступил только один звонок от туристов из России, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что авиасообщение между турецкой Антальей и Москвой прервано по неизвестным причинам. Как минимум три рейса Turkish Airlines отменены, и люди застряли в аэропорту.