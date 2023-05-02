Стало известно о массовых отменах и задержках рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 2 мая отменили и задержали 26 рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 2 мая, отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково отменены вылеты семи самолетов, один авиарейс перенесен. В Домодедово задержано восемь рейсов, девять отменено. В Шереметьево перенесен вылет одного воздушного судна.

Сведений о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее в апреле в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Москвы в Санкт-Петербург. Специалисты заметили повреждение только при выполнении технических работ.