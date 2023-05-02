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09:11, 2 мая 2023Путешествия

Стало известно о массовых отменах и задержках рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 2 мая отменили и задержали 26 рейсов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В трех московских аэропортах во вторник, 2 мая, отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково отменены вылеты семи самолетов, один авиарейс перенесен. В Домодедово задержано восемь рейсов, девять отменено. В Шереметьево перенесен вылет одного воздушного судна.

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Фариза Бацазова
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