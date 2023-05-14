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16:54, 14 мая 2023Мир

Названо преимущество России над НАТО в Черном море

Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России преимущество над НАТО в Черном море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Военно-морские базы, расположенные в Крыму, дают России преимущество над НАТО в Черном море. Об этом пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

«Пока на полуострове развернуты российские военные силы, Черное море продолжит подчиняться воле Москвы и ее способности угрожать и пресекать», — заявил журналист. Галеотти добавил, что НАТО давно считает черноморский регион линией фронта. Крым является как платформой для ударов России, так и целью для ответных воздушных и морских атак со стороны Украины.

Из-за полуострова страны НАТО устраивают провокации рядом с российским границами. Таким образом альянс пытается оспорить доминирование Москвы в водах, которые стремится взять под свой контроль военный блок.

В апреле бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес объяснил желание Запада захватить Крым. По его словам, Запад стремится получить контроль над морскими перевозками. Он отметил, что сейчас благодаря полуострову Россия главенствует в северном побережье Черного моря.

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Александра Качан
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