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22:04, 14 мая 2023Мир

Макрон рассказал об особенностях построения архитектуры безопасности ЕС

Макрон: архитектура безопасности ЕС должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что архитектура безопасности Евросоюза должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией, а также полные гарантии безопасности Украины. Об особенностях этого процесса он упомянул в интервью изданию Opinion.

«Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — уточнил Макрон.

По словам политика, необходимо преодолеть «еще много этапов, чтобы дойти до этого». Макрон также подчеркнул, что задача Европы — помочь Киеву в контрнаступлении.

В интервью президент Франции также отметил, что Россия потерпела «геополитическое поражение», а также начала процесс «впадения в вассальную зависимость» от Китая.

5 мая газета Foreign Policy написала, что политика Эммануэля Макрона препятствует реализации антироссийской стратегии Евросоюза. Также журналисты считают, что политик пытается следовать принципам бывшего французского лидера генерала Шарля де Голля, стремившегося восстановить господство Франции в Европе.

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Марина Совина
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