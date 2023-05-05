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05:38, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Макрона назвали препятствием для ЕС в реализации антироссийской стратегии

FP: Макрон своей политикой препятствует реализации антироссийской стратегии Евросоюза
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Политика французского президента Эммануэля Макрона препятствует реализации антироссийской стратегии Евросоюза (ЕС), пишет газета Foreign Policy (FP).

Авторы материала полагают, что политик пытается следовать принципам бывшего французского лидера генерала Шарля де Голля, стремившегося восстановить господство Франции в Европе. Помимо этого, он также считал необходимым отстранить США от дел континента и свободно выстраивать отношения с Россией и Китаем.

«Это стремление Макрона вернуться к принципам голлизма — облеченное в такие выражения, как "европейский суверенитет" и "стратегическая автономия", — рискует парализовать Европу, поскольку Франция может наложить вето на постепенно формирующийся стратегический консенсус», — отмечается в публикации.

По мнению издания, президент Франции мешает политике ЕС, которая заключается в сдерживании Москвы, сотрудничестве с Вашингтоном и удерживании Пекина на расстоянии.

Ранее Макрон призвал Евросоюз стремиться к большей независимости в оборонной промышленности, чтобы «в критических вопросах» не ориентироваться лишний раз на остальных партнеров. «Стратегическая автономия должна стать борьбой Европы», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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