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16:48, 9 апреля 2023Мир

Макрон призвал ЕС к большей независимости в оборонной промышленности

Макрон призвал Евросоюз к большей независимости в сфере оборонной промышленности

Фото: Ng Han Guan / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен стремиться к большей независимости в оборонной промышленности, чтобы не ориентироваться лишний раз на остальных партнеров «в критических вопросах». Об этом высказался президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos.

Он заявил, что сегодня украинский конфликт ускоряет спрос на оборонную технику. При этом «европейская оборонная промышленность не отвечает всем потребностями и остается очень фрагментированной», считает президент Франции. В связи с этим, как рассказал Макрон, некоторым странам приходится обращаться к американским или азиатским поставщикам.

По словам политика, Европа, поняв реальное положение дел, должна не бояться и «сделать шаг вперед». «Стратегическая автономия должна стать борьбой Европы», — заявил Макрон. Он добавил, что европейские страны, в том числе Франция, больше не хотят зависеть в столь критических вопросах от партнеров.

Ранее президент Франции также заявил, что в последние годы Европа стала больше зависеть от США. При этом она должна уже давно усиливать свою автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара. Макрон также признал, что Европа стала больше зависеть от США в области энергетики, но это только «в логике диверсификации».

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Варвара Кошечкина
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