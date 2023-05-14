Бастрыкин раскрыл выплаченную Блиновской сумму налогов

Бастрыкин: Блиновская в рамках дела выплатила лишь 10 млн из 918 млн рублей налогов

Блогершая Елена Блиновская, находящаяся под домашним арестом в рамках дела о невыплате налогов на 918 миллионов рублей, погасила лишь сотую часть задолженности. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей», — сообщил он.

Ранее стало известно, что блогерша, находясь под арестом, продолжает зарабатывать на игре «Путь желаний». В связи с этим представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить Блиновскую и ее команду.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. На время ареста ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.