The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало ошибкой США

Противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой для США. На промах Вашингтона в отношениях с Россией указали доцент кафедры государственной политики и международных отношений в Наньянском технологическом университете в Сингапуре Нилай Сайя и аспирант Раджаратнамской школы международных исследований Рахмат Вадиди в статье, опубликованной на The National Interest.

По словам авторов материала, Запад оказался втянутым в войну против России, в то время как ему следовало бы объединиться с ней для противодействия Китаю. В сложившейся ситуации сотрудничество Москвы и Пекина укрепилось, что оказалось на руку последнему.

«США ввязались в конфронтацию против двух великих держав. Только наивные оптимисты верят, что Штаты смогут одержать победу», — заключили Сайя и Вадиди.

Ранее в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за конфликта на Украине. Он призвал Китай убедить Россию покинуть территорию страны. По его словам, в таком случае отношения Европы с Китаем продолжат развиваться.