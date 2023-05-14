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15:17, 14 мая 2023Мир

США указали на серьезную ошибку в отношениях с Россией

The National Interest: противостояние с Россией на Украине стало ошибкой США

Фото: Nathan Howard / AP

Противостояние с Россией на Украине стало серьезной ошибкой для США. На промах Вашингтона в отношениях с Россией указали доцент кафедры государственной политики и международных отношений в Наньянском технологическом университете в Сингапуре Нилай Сайя и аспирант Раджаратнамской школы международных исследований Рахмат Вадиди в статье, опубликованной на The National Interest.

По словам авторов материала, Запад оказался втянутым в войну против России, в то время как ему следовало бы объединиться с ней для противодействия Китаю. В сложившейся ситуации сотрудничество Москвы и Пекина укрепилось, что оказалось на руку последнему.

«США ввязались в конфронтацию против двух великих держав. Только наивные оптимисты верят, что Штаты смогут одержать победу», — заключили Сайя и Вадиди.

Ранее в мае глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за конфликта на Украине. Он призвал Китай убедить Россию покинуть территорию страны. По его словам, в таком случае отношения Европы с Китаем продолжат развиваться.

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Александра Качан
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