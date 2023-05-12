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21:20, 12 мая 2023Мир

В Европе пригрозили Китаю осложнением отношений из-за Украины

Боррель: отношения с КНР не будут нормальными, если Китай не убедит РФ уйти с Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Стокгольме пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — подчеркнул политик.

Боррель добавил, что в настоящее время торговые отношения с КНР не сбалансированы, требуется провести большую работу, чтобы обезопасить их и снизить зависимость Евросоюза от Пекина.

Глава евродипломатии ранее указал, что у Европы есть две проблемы стратегической безопасности с Китаем, это вопросы Тайваня и конфликта на Украине. «С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы — многопартийная демократия, они — однопартийное государство», — заявил он.

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Марина Совина
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