В Европе пригрозили Китаю осложнением отношений из-за Украины

Боррель: отношения с КНР не будут нормальными, если Китай не убедит РФ уйти с Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Стокгольме пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — подчеркнул политик.

Боррель добавил, что в настоящее время торговые отношения с КНР не сбалансированы, требуется провести большую работу, чтобы обезопасить их и снизить зависимость Евросоюза от Пекина.

Глава евродипломатии ранее указал, что у Европы есть две проблемы стратегической безопасности с Китаем, это вопросы Тайваня и конфликта на Украине. «С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы — многопартийная демократия, они — однопартийное государство», — заявил он.

