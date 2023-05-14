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20:12, 14 мая 2023Экономика

Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет

Bloomberg: цены на кофейные зерна робусты достигли максимума за последние 12 лет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли рекордных значений за последние 12 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли. Такие зерна чаще всего используются для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

Собеседники агентства разъяснили, что максимальные значения цен связаны с резким повышением спроса, который фермеры не успевают удовлетворять. «Произошло такое сильное смещение спроса от более дорогого кофе, что даже рынок не удовлетворяется экспортом более дорогой робусты», — отметила директор консалтинговой компании в Нью-Йорке, специализирующейся на кофе, Джудит Гейнс.

Специалисты рассказали, что за первые шесть месяцев 2023-го было экспортировано больше зерен робуста, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе подтвердили также в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе и компаниях Nestle SA и Tata Coffee.

Рост спроса на растворимый кофе случился в неурожайные годы. К примеру, главный экспортер робусты Вьетнам собрал самый маленький урожай за четыре года. Вторая по производству робусты страна — Бразилия — сильно пострадала от засухи, в результате чего на ее территории тоже выросло мало кофе.

Ранее эксперт Рамаз Чантурия сообщал, что стоимость кофе в России стабилизировалась на высоком уровне.

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Анна Щербакова
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