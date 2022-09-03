Россиянам дали прогноз стоимости кофе

Кофейный эксперт Чантурия: стоимость кофе пока стабилизировалась на высоком уровне

Кофе из Эфиопии занимает небольшую часть российского рынка. Поэтому увеличение поставок из этой страны глобально не отразится на массовом спросе, сообщил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В беседе с «Лентой.ру» он дал свой прогноз стоимости кофе.

Кофе из Эфиопии

Стало известно, что Эфиопия готова нарастить объемы экспорта кофе в Россию. Об этом заявил посол страны в Москве Алемайеху Тегену. По его словам, подобный запрос может появиться на фоне ожидания роста цен из-за неурожая в Азии и Латинской Америке.

Эфиопия — исторически значимое место, где производят хороший кофе, но существенно повлиять на мировой рынок эта страна не сможет, в том числе и на нашем рынке Рамаз Чантурия кофейный эксперт

«У нас основные поставщики кофе — это Бразилия и Вьетнам. Они обеспечивают большую часть потребностей. Безусловно, есть кофе и из Эфиопии, и из Колумбии, и из Кении, но ключевые — Бразилия и Вьетнам», — сообщил Чантурия.

Кофе в России сегодня

Специалист рассказал, что в России ситуацию на кофейном рынке можно назвать настороженно спокойной. «Если мы говорим про поставки, то в целом ситуация более-менее контролируемая. Есть сложности с логистикой, с увеличением продолжительности поставки, с оплатой — это напряженная ситуация, но управляемая», — добавил он.

Также Чантурия поведал, что стоимость кофе в рознице сегодня высокая, но относительно стабильная. «В последний год стоимость кофе в магазинах выросла. Она начала расти с конца прошлого года. И сейчас уже стабилизировалась на высоком уровне», — сообщил он.

Пока фундаментальных предпосылок к тому, чтобы уровень цен на кофе изменился в ту или иную сторону, на сегодняшний день нет. Все способствует тому, чтобы цены оставались на этом уровне Рамаз Чантурия кофейный эксперт

Глава ассоциации «Росчайкофе» отметил, что такой сильный скачок цен на кофе произошел из-за природного фактора. В 2021 году в Бразилии случились два природных катаклизма: сначала была серьезная засуха, а сразу после нее наступили заморозки, которые повредили большое количество кофейных деревьев. При этом он напомнил, что не всегда рост стоимости зависит от одного явления.

«Цена на кофе в розничных магазинах складывается из большого количества разных факторов, иногда напрямую имеющих отношение к кофе, иногда косвенно, иногда вообще не имеющих. Например, инфляция вызывает рост цен практически на все и во всех сферах. И в таком случае цена на кофе тоже будет расти», — рассказал он.

Кофе в кофейне

Чантурия убежден, что в кофейнях цена самого зерна не сильно влияет на стоимость чашки кофе.

В кофейне вам продают на самом деле не кофе, а сервис вокруг кофе Рамаз Чантурия кофейный эксперт

«Наценки на чашку кофе в кофейне исчисляются сотнями процентов — это может быть и 500, и 700 процентов. В то время как наценка на кофе в магазинах составляет около 50 процентов. Поэтому колебание стоимости зеленого кофе для кофеен вообще может быть незаметна», — подытожил он.

Ранее стало известно, что новый собственник бывшего производства Paulig компания «Милфудс» начала выпускать кофе под новым российским брендом Poetti на заводе в Тверской области.