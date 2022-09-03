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Эфиопия заявила о готовности поставлять кофе России

Посол Эфиопии в Москве Тегену пообещал нарастить экспорт кофе в Россию

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Эфиопия готова нарастить объемы экспорта кофе в Россию, заявил посол страны в Москве Алемайеху Тегену, пишет РИА Новости.

По его словам, подобный запрос может появиться на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке. «Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — пообещал он.

Эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) считают, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках. По их словам, цена может возрасти до 30 процентов.

В апреле некоторые трейдеры прекратили продажи кофе в Россию из-за ситуации на Украине. Цены на кофе в России увеличились более чем на 20 процентов из-за более высоких затрат, сообщил брокер HedgePoint.

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Марина Совина
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