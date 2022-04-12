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Предназначенный для России кофе начали отправлять в другие страны

Некоторый трейдеры прекратили продажи кофе в Россию из-за ситуации на Украине

Фото: Alin Luna / Unsplash

Трейдеры перенаправляют партии кофе, которые изначально предназначались России, в другие страны. Некоторые вообще прекратили продажи на этот рынок, пишет Reuters.

Хотя торговля продуктами питания не подпадает под санкции, трудности с обработкой платежей от российских импортеров и опасения по поводу безопасности судов в Черном море привели к сокращению поставок кофе и других товаров в Россию. Страна входит в пятерку крупнейших импортеров кофе в мире.

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Цены на кофе в России увеличились более чем на 20 процентов из-за более высоких затрат, сообщил брокер HedgePoint. Ситуация на Украине приведет к сокращению спроса примерно на 1,3 миллиона 60-килограммовых мешков.

Коммерческий директор гондурасского экспортера кофе Inloher Олвин Лопес сказал, что он получил инструкции от партнера своей фирмы (французского торговца продуктами питания Sucden) перенаправить партию кофе, направляющуюся из Гондураса в Россию, в порт Нью-Йорка. Началась и бартерная торговля. Один кофейный кооператив заключал бартерную сделку с российским дилером, по которой кофе будет обмениваться на удобрения, отметил источник издания.

Ранее производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Некоторые фермеры в Гватемале рассматривают органические отходы как дешевую замену азотным, фосфорным и калийным удобрениям, хотя такое решение может сильно снизить урожайность.

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Мария Строителева
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